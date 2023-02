Wagnerovci verbují i v Česku, tvrdí šéf žoldnéřů Prigožin. Jeho spolupracovník působí v Teplicích

„Wagnerovci patří na seznam teroristických organizací, jsou to žoldáci, kteří se dopustili zločinů nejenom na Ukrajině, ale i jinde,“ domnívá se místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Ministerstvo zahraničí je ale zatím zdrženlivé. Podle resortu postačuje, že je skupina na evropském sankčním seznamu. „Označení skupiny jako teroristické organizace by bylo symbolickým politickým krokem, ale přímý efekt by to nemělo,“ poznamenal Povejšil.

EU zřídila seznam teroristických organizací po útocích na New York a Washington v roce 2001. Na seznamu je například hnutí Taliban nebo španělská organizace ETA.