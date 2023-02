Odborníci dokončují pravidla regulace kratomu. V Česku je zatím prodej návykové látky neomezený

Tvrdí také, že když kratom po měsíci vysadil, jeho pocity se zcela obrátily. Nyní ale s přestávkami látku užívá dál. „Je potřeba mít tam disciplínu, aby tomu člověk nepropadl a donekonečna nezvyšoval dávku,“ míní s tím, že by podle něj měl stát kratom více regulovat. O rizicích diskutovala Česko-slovenská asociace za kratom (ČSAK) se zástupci skupiny, která nyní dokončuje jeho regulaci.

Návyková látka neprochází v Česku potravinovou kontrolou. Samotný kratom je strom z čeledi kávovníků, jehož drcené listy se užívají jako alternativní léčivo nebo rekreační droga a o jeho rizicích stále častěji debatuje odborná veřejnost. „Regulace je velice důležitá, protože teď je to v šedé zóně jako sběratelský předmět,“ myslí si uživatel kratomu Zdeněk Slouka.

„Je to regulace produktu, aby byl ochráněn spotřebitel, co se týká kontaminací těžkými kovy, pesticidy. Měly by tam být i informace o rizicích i bezpečném užívání,“ avizuje podobu pravidel prodeje vedoucí meziresortního týmu Návykové chování Jana Michailidu (Piráti).

Nová legislativa má přinést hlavně zákaz prodeje do osmnácti let. Kratom je totiž volně dostupný i v automatech, které bývají často v blízkosti škol. Díky nové iniciativě ho desítky prodejců dobrovolně přestaly nabízet. Na některé automaty naistalovali čtečky, aby si kratom nemohly děti koupit.