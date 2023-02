Sníh komplikuje dopravu. Omezení platí v Libereckém a Zlínském kraji nebo na Vysočině

Omezení z Tanvaldu by zatím mělo platit do čtvrtečních dvou hodin odpoledne, v závislosti na sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být ale termín změněn, sdělil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK. Úsek se uzavírá při každém silnějším sněžení. „Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil Svoboda.

Kvůli špatné sjízdnosti je v Libereckém kraji omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Na Liberecku zůstává pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. Uzavřená je pro kamiony také vozovka třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Do Hrádku musejí řidiči kamionů jet po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

V úterý silničáři pro veškerý provoz uzavřeli silnici třetí třídy z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února, a to od odbočky ze silnice 13 na Albrechtickém kopci. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, na silnici jsou závěje a ze stromů obalených silnou vrstvou sněhu a ledu se odlamují i velké větve.