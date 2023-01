Sněží, fouká a mrzne. Silnice a dálnice jsou stěží sjízdné, meteorologové varují před sněhovými jazyky

V Libereckém kraji je podle krajských silničářů kvůli silnému větru komplikovaná údržba, odklizený sníh se na silnice zase vrací. Rychlost větru v nárazech přesahuje 60 kilometrů v hodině. Kvůli hustému sněžení a větru jsou špatné podmínky na silnici I/65 do Jablonce nad Nisou, kde je velmi špatně vidět. Dohlednost je asi na sto metrů.

Silnice I/10 je nejméně do deseti hodin dopoledne ve stoupání do Harrachova uzavřena pro nákladní dopravu, což ovšem silničáři označili za preventivní opatření, aby ji nezablokovaly kamiony, které by na ní případně uvázly.

Naopak zcela neprůjezdná je silnice I/38 na Vysočině u Stonařova, tedy jižně od Jihlavy. Havarovala dvě nákladní auta. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové zůstane silnice uzavřená zřejmě celé dopoledne, vysypal se na ni náklad. „Vzhledem k počasí nebudou stavěny žádné objízdné trasy, protože silnice nižších tříd jsou obtížně sjízdné. Pokud to jde, ať řidiči volí jinou trasu,“ uvedla Čírtková.