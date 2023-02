Na horách může do rána napadnout až 25 centimetrů sněhu, varují meteorologové. Dál bude foukat

Silně foukat by mělo nejen během středy, jak ohlásila dřívější výstraha ČHMÚ, ale i ve čtvrtek do 18:00. „Výstraha před silným větrem platí pro dnešek (středa) a noc na zítřek (čtvrtek) pro většinu území Česka s výjimkou jihovýchodní a východní Moravy, částečně Slezska. Pro čtvrtek zejména pro západní a střední Moravu,“ informovali meteorologové. Ve čtvrtek večer bude podle nich vítr přechodně slábnout.

Nový sníh přijde na hory s chladnějším a vlhčím severozápadním prouděním, upřesnili meteorologové. Varování před sněžením platí na Šumavě, v Krkonoších a Jeseníkách i ve východní části Jizerských hor od středečních čtrnácti hodin do čtvrtečních sedmi hodin ráno. Napadnout může 15 až 25 centimetrů sněhu.

Až do čtvrtečních 18:00 mohou také zejména v příhraničních horách vznikat nebezpečné sněhové jazyky. V Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách se budou v polohách nad 900 metrů nad mořem tvořit i závěje. Výstraha před sněhovými jazyky se týká také Šumavy, Českého lesa, Krušných a Orlických hor a Beskyd. Vznikat mohou i na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje kolem Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a Poličky.

Řidiči by měli být opatrní

Mokrý sníh a silný vítr mohou poškodit stromy a lesní porosty a způsobit výpadky v dodávkách elektřiny, upozornili meteorologové. Větrem mohou také vzniknout menší škody na budovách, hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Sníh, sněhové jazyky a závěje ztěžují řízení vozidel, varoval ČHMÚ. Mohou nastat komplikace se zásobováním či zdravotnickými službami.

Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, počítat s prodloužením doby jízdy a nezapomenout zimní výbavu. Do hor by si měli brát sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.