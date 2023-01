Výroky Vrabela o jaderném útoku Česka na Rusko bude řešit soud

Svolavatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel zveřejnil loni v listopadu video, ve kterém prohlásil, že Česko chystá jaderný útok na Rusko. „Naše vláda velice jasně říká, s kým budeme ve válce. Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček,“ řekl Vrabel. „Jestli tohle naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku. Takže jestli vám nedochází, o co se snaží paní ministryně Jana Černochová, a nechává vás to klidnými sedět na židli, tak seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života,“ dodal.

Policie Vrabela předminulou sobotu zadržela a sdělila mu podezření ze šíření poplašné zprávy. Případ řešila ve zkráceném přípravném řízení, ve kterém prověřovaný člověk není obviněn, ale má stejná práva. Policie musí do 14 dnů případ uzavřít, státní zástupce ho pak může odložit nebo podat soudu návrh na potrestání.

Vrabel na sociálních sítích odmítl, že by šířil poplašnou zprávu. Podle svých slov ve videu pouze spekuloval o tom, proč chce vláda vyměnit švédské gripeny za americké letouny F-35. „Jedinou výhodou, kterou z mého pohledu mají, je to, že můžou nést jaderné zbraně. To není žádná poplašná zpráva, to je spekulace nad tím, co dělá naše vláda,“ uvedl.

Soud na začátku ledna zrušil Vrabelovo oddlužení

Vrabel loni v září a říjnu organizoval protivládní protesty, kterých se v metropoli zúčastnily desetitisíce lidí. Dříve kandidoval v několika volbách, naposledy předloni do Poslanecké sněmovny, kdy vedl kandidátku uskupení Otevřeme Česko normálnímu životu v jižních Čechách. V obchodním rejstříku figuruje ve firmách provozujících pizzerie v Českých Budějovicích. Zároveň podle serveru Aktuálně.cz dluží za sociální a zdravotní pojištění, poplatky za popelnice nebo úvěr u banky.

Kvůli dluhům na sebe Vrabel v březnu 2021 podal insolvenční návrh a požádal soud o oddlužení. Podle insolvenčního správce ale Vrabel nedělal maximum proto, aby věřitele uspokojil. S tím na začátku ledna souhlasil i Krajský soud v Českých Budějovicích, který Vrabelovo oddlužení zrušil a vyhlásil na jeho majetek konkurz. Aktivista řekl, že soud považuje za politický proces.