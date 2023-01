Pavel by chtěl s dosluhujícím prezidentem řešit i situaci kolem ÚS. Jeho předsedu by podle něj Zeman jmenovat neměl

přehrát video Události: Pavel by chtěl s dosluhujícím prezidentem řešit i situaci kolem ÚS

Mandát současného předsedy ÚS skončí letos v létě. Vybrat jeho nástupce tedy spadá časově do funkčního období nově zvoleného prezidenta Pavla. Zeman nevyloučil, že by nástupce Rychetského jmenoval už on. Pavel však s takovým krokem nesouhlasí. Pokud se se Zemanem v nadcházejících dnech sejde, požádá ho prý o to, aby takové rozhodnutí zvážil. „Protože bychom se tím potom mohli vyhnout zbytečnému projednávání přes soudy,“ uvedl nově zvolený prezident. Pokud by Zeman skutečně předsedu ÚS jmenoval, podal by prý Pavel podnět k Nejvyššími správnímu soudu k prošetření, aby dal jasné doporučení, jak s takovou situací pracovat.

Fiala a Blažek: Zeman by to neměl dělat Že by dosluhující hlava státu nového předsedu této instituce jmenovat neměla, si myslí i premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). „Máme oba stejný názor, který je naprosto jednoznačný a je v souladu s postoji naprosté většiny odborníků: neměl by to dělat,“ vzkázal Fiala Zemanovi za sebe i za Blažka. „Způsobilo by to obrovský zmatek a spoustu nejasností. Takový krok by byl velmi zvláštní. Nebylo by to správné ani věcně, ani eticky, ani z pohledu zdravého rozumu,“ uvedl premiér na pondělní tiskové konferenci po bilanční návštěvě na resortu spravedlnosti. „Jestliže nově nastupující prezident zatím jednoznačně říká, že je proti takovému kroku, (…) tak si myslím, že je ten krok nelegitimní – i s ohledem na tu obrovskou dobu, která uplyne,“ dodal Blažek.

Ústavní právník z Univerzity Karlovy Ondřej Preuss říká, že by Zeman v případě jmenování nového předsedy ÚS vyprazdňoval mandát nově zvoleného prezidenta. „Vlastně i těch voličů, kteří ho volili. Věřím tomu, že takto prezident postupovat nebude,“ podotkl. Podle předsedy SPD Tomia Okamury to však ústava prezidentovi nezakazuje. „Ani mu nedává nějaké lhůty, kdy by mohl toho předsedu Ústavního soudu jmenovat,“ okomentoval. Zeman se rozhodne na základě právní expertizy Miloš Zeman v neděli v Bělehradu zopakoval, že mu „tři vedoucí představitelé české justice“ řekli, že předsedu ÚS jmenovat může. Dodal, že právní překážku takového kroku nenalezla ani expertiza. „Přesto jsem si vyžádal, kvůli principu předběžné opatrnosti, další expertizu, kterou dostanu v nejbližších dnech,“ sdělil s tím, že na základě této právní expertizy se rozhodne. Stávající předseda ÚS Rychetský chce dle svých slov věřit, že ke jmenování jeho nástupce dosluhujícím prezidentem nedojde. Zároveň si myslí, že by to jeho kolegové ani nepřijali. „Jsem o tom přesvědčen, protože by to musel být jeden z toho sboru, (…) s ohledem na jistou elementární stavovskou čest by to nikdo z nás neakceptoval a nepřijal,“ soudí.