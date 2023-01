Jmenování předsedy Ústavního soudu ještě zvážím, říká končící prezident Zeman v rozhovoru pro ČT

Samozřejmě narážíte na otázku jmenování předsedy Ústavního soudu. Vím a uvažuji o tom. Jak už jsem veřejně říkal… i když všichni, se kterými jsem mluvil, a jsou to špičkoví právníci, říkají, že na to prezident má právo, tak z důvodu předběžné opatrnosti, jak říkají ekologové, jsem si nechal udělat ještě jednu právní expertizu, a podle ní se rozhodnu.

Co vás ještě čeká do 9. března, kdy dojde k inauguraci Petra Pavla?

Neřekl bych, že mě to mrzí. Veřejně jsem svoje výhrady uplatnil. Nebyly to ale osobní výhrady, byla to tvrzení, že prezident je vlastně vrcholný politik a má proto mít politickou kvalifikaci. To je vše.

„To nejhorší, co mě čeká“

Čeká vás stěhování…

To je to nejhorší, co mě čeká.

Je to v nějaké fázi?

Do mého nového domu se naváží nábytek. O to se stará moje paní, protože já jsem, jak vidíte, nepohyblivý. No a až tam bude ten nábytek, tak se přestěhuji.

Bude pokračovat nadace fondu Miloše Zemana a Ivany Zemanové?

Myslím si, že v každém případě bude pokračovat spolek, který se jmenuje Přátelé Miloše Zemana. Zatím ta nadace byla dotována ze sponzorských darů a já do ní odváděl 60 tisíc korun měsíčně. Teď se samozřejmě uvidí, jak to půjde dál.

Plánujete zřídit vlastní knihovnu po vzoru Václava Havla nebo něco takového?

Myslím, že velmi malou kancelář asi mít budu. Bude sloužit jako místo setkávání pro lidi, kteří mě z vlastní vůle budou chtít navštívit.

Budete aktivní v politických komentářích? Budete chtít veřejně promlouvat?

Když mě nějaký novinář požádá, abych vyjádřil svůj názor na nějaké téma, tak vzhledem k mé pověstné lásce vůči novinářům mu možná vyhovím, ale v žádném případě to nebudu dělat aktivně.

Musím se zeptat na informace médií, kterou zmiňoval například Deník N. Požádal jste pana premiéra o abolici pro vaše nejbližší spolupracovníky?

Na to jsem už dvakrát nebo třikrát odpověděl. Řekl jsem, že podle nízkonákladového Deníku N jsem pana premiéra požádal o abolice ve dvou případech. Byla to skartace nějakých materiálů v Kanceláři prezidenta republiky. A pak to byly nějaké věci kolem BIS. Zaprvé jsem ani v jedné z těchto věcí pana premiéra o abolici nepožádal a zadruhé musíte sám uznat, že například skartace kancelářských materiálů není věc, kterou by se měl zabývat prezident republiky.



Co vám bude chybět, až odejdete z úřadu prezidenta?

Pokud jde o kontakt s lidmi, tak ten si snad v nějaké, byť omezené míře, zachovám. A právě proto si myslím, že mi nebude v zásadě chybět nic.

Jste nyní spokojený?

Ano, jsem nyní spokojený proto, že jsem se uzdravil. Sám jste na začátku našeho rozhovoru, než jste zapnuli kameru, řekl, že vypadám mimořádně dobře a já vám za toto uznání děkuji.

Co jiného, než vám ještě popřát zdraví.

Víte, v mém věku si uvědomíte, že to zdraví už je nejcennější hodnota.