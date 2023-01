Ministerstvo poslalo dotace na začlenění uprchlíků. Policie zjišťuje, kam peníze zmizely, podle Balaše je vše v pořádku

přehrát video Reportéři ČT: Ukradená pomoc

Komunitní centrum Roztyly otevíral loni v dubnu Vladimír Gergel po boku pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a chargé d'affaires ukrajinské ambasády, později jím prováděl zástupce polského a lotyšského velvyslanectví či třeba estonskou ministryni sociálních věcí a hovořil o tom, jak v něm budou „různé aktivity, aby děti z Ukrajiny byly co nejdříve integrované v české společnosti“. Dnes se fungováním centra zabývá policie a jeho zaměstnanci hovoří o údajném vykořisťování. „Já tu pracuju desátý měsíc a dostala jsem výplatu za tři měsíce,“ řekla pracovnice komunitního centra Inna Mytsaová. Její kolegyně uvedly, že dostaly také mzdu jen za tři měsíce, a pracují na Roztylech šest až devět měsíců. Vyšlo také najevo, že rodiče dětí, o které se centrum stará, museli platit stravné. „Už tak tu žijeme na finančním minimu a museli jsme z něj oddělit dva a půl tisíce, abychom zaplatili za školku,“ vyčíslila uprchlice z Ukrajiny Olha Jurašová.

To je v úplném protikladu k tomu, co stanovily podmínky dotace, kterou Help Ukraine dostala od ministerstva školství. Ty byly určeny mimo jiné právě k zajištění stravy a pitného režimu pro děti, aby mohla být účast dítěte v adaptační skupině pro rodiče zdarma. To vše přesto, že kromě ministerstva školství dávala peníze na provoz centra i radnice Prahy 11 a soukromí sponzoři. Tehdejší starosta Jižního Města Jiří Dohnal (Piráti) dal loni v říjnu najevo, že městská část o státní dotaci netušila. „Je to nová informace a nedává mi vůbec žádný smysl, z jakého důvodu by pan Gergel čerpal ty finanční prostředky,“ uvedl tehdy. Podmínkou také bylo, že se děti budou učit češtinu. „Říkal nám, že nejsou peníze, že na to peníze nedostal,“ tlumočila Inna Mytsaová slova Vladimíra Gergela. Ten je dnes místopředsedou správní rady Help Ukraine, ale býval jejím předsedou a hlavní osobou komunitního centra. Dnes již veřejně mluvit nechce. Když se jej pokusili oslovit Reportéři ČT, sdělil pouze, že má „hodně práce“.

Kam zmizelo osm milionů? Policie se nyní zabývá hlavně tím, kam se podělo osm milionů korun z celkových dvaceti, které na činnost komunitního centra poslal stát. Z nich nadace vrátila 6,5 milionu poté, co byla ukončena smlouva s ní na provozování centra, a pět milionů policie rovnou zajistila. Gergela podezírá, že si za zbylých osm milionů koupil byt v Braníku. „V rámci prověřování byl zajištěn podíl v jednom bytovém družstvu, jelikož by se mohlo jednat o výnos z trestné činnosti,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Z vyšetřování vyplývá, že vzápětí poté, kdy nadace obdržela první patnáctimilionovou ministerskou dotaci, Vladimír Gergel poslal na účet své matky zhruba dva miliony. Později z účtu nadace vybral šest milionů v hotovosti, a obratem pak zaplatil osm milionů za koupi bytu. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) ale spojitost odmítl. „Kontrola ministerstva školství rozhodně nezjistila, že by to tak bylo. Takže možná, že nějaké prostředky použil na koupení bytu, ale rozhodně to nebyly prostředky určené pro adaptační skupiny ukrajinských dětí,“ ujistil.

Zatímco podle Balaše ministerští kontroloři v činnosti Help Ukraine „nezjistili žádné pochybení“, radnice Prahy 11 podle bývalého starosty Jiřího Dohnala (Piráti) „po několika týdnech hledání různých informací“ dospěla k tomu, že s nadací ukončila smlouvu na provozování centra. To se v lednu nakonec podařilo dohodou. Pochybností okolo Vladimíra Gergela je ale mnohem více. Polovina firem, s nimiž v minulosti podnikal, skončila v likvidaci. Další, kterou dodnes vlastní, je zapsána v registru nespolehlivých plátců DPH. Především však existuje smlouva, podle které měla jeho nadaci Help Ukraine darovat v přepočtu sto milionů korun firma Stella Z. I o ni se zajímá policie a Reportéři ČT loni na podzim odvysílali reportáž, ve které poukázali, že přes ni její ruští majitelé v Česku vyprali tři čtvrtě miliardy korun. Za Stellu Z smlouvu podepsal bývalý DJ Jakub Kratochvíl. Proč by zrovna Help Ukraine měla dostat sto milionů? „To určitě netuším,“ konstatoval jednatel Stelly Z. Problematické dotace? Kontroly nic nezjistily, říká Balaš Pozoruhodné je, že ministerstvo školství poslalo Help Ukraine celkem dvě dotace. První byla patnáctimilionová a druhá pětimilionová. Ta odešla až v době, kdy se činností nadace již zabývala policie – a ta také peníze rovnou zajistila. „Takový přístup ze strany ministerstva je třeba označit za minimálně překvapivý, protože ze své praxe vím, že v mnoha případech stačí pouhá pochybnost o řádném nakládání s dříve poskytnutou dotací a ta vede nejenom k zahájení kontroly, ale i k pozastavení poskytování dotace,“ poukázal právník Michal Zahnáš. Ministr Balaš je přesvědčen, že i kdyby nebylo s dotacemi pro Help Ukraine vše v pořádku, je to výjimečná záležitost. „Žadatelů je celá řada. My děláme namátkové kontroly a tam jsme žádná pochybení nezjistili,“ uvedl.

