Komunistická minulost se stále vrací jako bumerang, Pavel se alespoň omluvil, řekl šéf ÚSTR Kudrna

„Třiatřicet let od pádu komunistického režimu jsme se s tou minulostí nedokázali vyrovnat, vrací se nám jako bumerang. Já osobně jsem nikdy nevěřil a nevěřím v tlusté čáry za minulostí, jelikož minulost je neustále před námi,“ nechal se slyšet šéf ÚSTR Kudrna na úvod debaty.

Kroupa se domnívá, že lidé si vyrovnávání s minulostí chybně představují jako nějaký finální stav. Tak to podle něj není. „Ke svobodné společnosti patří přemýšlení nad svojí minulostí, snaha jí porozumět a vyvodit z ní nějaké důsledky. Myslím, že o to se pokoušíme,“ přemítá. Jedním dechem dodává, že on má z veřejné debaty na toto téma radost.

Dá se minulost Babiše a Pavla vůbec srovnávat? Kudrna připustil, že srovnávat se dá cokoliv, vzápětí ale upozornil, že je historik, ne soudce či dokonce bůh, aby někoho soudil. Vidí ale rozdíl v přístupu obou kandidátů na prezidenta k tomuto tématu.

„Zatímco Petr Pavel se za svoji minulost omluvil, od Andreje Babiše jsme nic podobného dodnes nezaslechli. Svoji minulost naopak bagatelizuje a tvrdí, že nikdy nebyl agentem Státní bezpečnosti. Naši kolegové ze slovenského Ústavu paměti národa dokázali nade vší pochybnost, že agentem Státní bezpečnosti byl,“ zdůraznil Kudrna.

„Režim plný lží“

Kroupa chápe, že Babiš i Pavel kolem sebe měli v minulosti komunisty a byli tak v prostředí, kde se o komunismu mluvilo jako o součásti života či kariéry. „Nicméně to bylo v době, kdy není možné zastírat, že ten režim byl plný lží. Vědělo se o zločinech, které režim napáchal v 50. letech, o všeobecné lži o bratrské pomoci z roku 1968,“ upozornil. To, že se nyní oba kandidáti snaží vše „uhrát“ na to, že neměli dost informací, považuje od obou dvou za manipulaci.

Za důležité Kroupa považuje, zda Babiš a Pavel rozumí tomu, co komunistický režim skutečně páchal. Pavel podle něj v jednom z rozhovorů hájil jakousi vojenskou hrdost – že byl součástí armády, která existovala proto, aby bránila lid. „To je nepochopení. Ozbrojené složky tady žádnou svobodu a lid nebránily. Byly to nástroje totalitní zločinecké moci, režimu, který potlačoval lidská práva,“ má jasno ředitel organizace Post Bellum.

Ředitelka Archivu bezpečnostních složek (ABS) Světlana Ptáčníková přiznala, že ABS eviduje o Andreji Babišovi velmi málo údajů, protože „hlavní archiválie“ má slovenský Ústav paměti národa. „Máme v podstatě pouze kartičku z kartotéky evidence zájmových osob a záznam o schůzce řídicího orgánu s agentem Burešem,“ vyjmenovala.

Pokud jde o Petra Pavla, vědí v ABS o třech archiváliích. „Je to záznamní list vojenské kontrarozvědky, dále máme osobní svazek zpravodajské správy generálního štábu a také personální spis. Všechny tyto materiály zveřejnil generál Pavel na svých webových stránkách,“ zmínila Ptáčníková.