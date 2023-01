Premiér Fiala odmítl podepsat abolici ve dvou kauzách Zemanových spolupracovníků

České televizi následně informaci potvrdily i dva zdroje z Úřadu vlády. Stejně jako to, že předseda vlády dokument odmítl podepsat. Situaci nyní komentovat nechtěl. „Pan premiér se nebude vyjadřovat. Děkuji za pochopení,“ uvedl jeho mluvčí Václav Smolka.

Obě kauzy se týkají prezidentské kanceláře – jde o skartování tajné zprávy o výbuších ve Vrběticích a podezření na úniky informací Bezpečnostní informační služby (BIS) směrem na Hrad. Pro oba případy měl prezident podle Deníku N řešit variantu takzvané abolice, která by znemožnila zahájení případného trestního stíhání.

Hrad se k situaci nevyjádřil

Prezidentův požadavek premiér podle Deníku N neformálně řešil i s dalšími členy kabinetu. Pro své rozhodnutí u nich prý našel podporu. „Já to nebudu komentovat, to je skutečně záležitost pana premiéra. (…) Obecně si myslím, že abolice je instrument, který nesmí být nadužíván,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Hrad ani na dotaz České televize dění nekomentoval. Skartaci dokumentů ke kauze Vrbětice opakovaně řešil sněmovní bezpečnostní výbor. Někteří jeho členové se k tomu v souvislosti s aktuální situací chtějí vrátit. „Chci, aby byl tento bod zařazen ještě v mandátu Miloše Zemana, to znamená do osmého března, tedy v nejbližší době. (…) Ukazuje to na fakt, že se Miloš Zeman snaží opakovaně krýt svoje lidi,“ uvedl místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Šimon Heller (KDU-ČSL).

Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové ale pro projednávání bezpečnostním výborem není důvod. „Nikde jsem se nedočetla, že by to někdo z těch aktérů – okolí pana prezidenta nebo mluvčí pana premiéra, nejlépe on sám, potvrdil,“ podotkl.

Místopředseda bezpečnostního výboru mluví i o variantě zřízení vyšetřovací komise. To může navrhnout nejméně čtyřicet poslanců – schválit její vznik ale musí celé plénum.