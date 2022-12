Minimální mzda se od ledna zvýší o 1100 korun, rozhodla vláda

Po úpravě výše minimální mzdy by příští rok měly výdaje firem na výdělky vzrůst o 2,1 miliardy korun, stát, samosprávy a zdravotní pojištění by vydaly navíc osmdesát milionů korun. Pokud by se zvedly všechny zaručené mzdy, firmy by vyplatily podle zprávy o dopadech 3,9 až 6,4 miliardy navíc a veřejné rozpočty asi 97,6 milionu korun navíc.

Ve středu ministři také schválili novelu nařízení vlády ohledně odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání. Dosud se bodová hodnota stanovená pro konkrétní zdravotní potíže násobila fixní částkou, nově půjde o jedno procento z průměrné mzdy v daném roce.

„Zásadním důvodem novely nařízení vlády je nutnost úpravy hodnoty jednoho bodu v rámci bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, která je již od roku 2015, kdy nařízení vlády nabylo účinnosti, neměnná,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě.

V příloze nařízení jsou pak stanovené bodové hodnoty různých druhů zranění a nemocí z povolání. Například úpal z horka má hodnotu patnáct bodů, zlomenina holenní kosti za osmdesát až 120 bodů a drtivé poranění obličeje čtyři sta až šest set bodů a různé druhy rakoviny podle závažnosti čtyři tisíce až šest tisíc bodů. Nově se do seznamu přidává chronické onemocnění bederní páteře.