Anketa s Petrem Pavlem: Prezident by měl aktivněji využívat svoje pravomoci a nepřekračovat je

Kde byste jako hlava státu bydlel a úřadoval?



Úřadoval bych, dokud se to nezmění, na Pražském hradě. Myslím si, že by tam určitě měly zůstat reprezentační prostory pro vysoké návštěvy. Pokud jde o bydlení – když pracovní povinnosti nedovolí jinak, tak samozřejmě přespím na Hradě. Kdykoliv to ale bude možné, tak radši přespím doma ve své posteli.



Měl by podle vás mít prezident víc pravomocí, stejně, nebo míň?



Mám za to, že pravomoci prezidenta jsou nastaveny dobře. To, co jsme zvlášť v posledních letech neviděli, je využívání těchto pravomocí při jejich nepřekračování. Myslím si, že když bude prezident aktivně využívat těch možností funkce, které má, tak to bude mnohem lepší, aniž by bylo nutné s pravomocemi nějak hýbat.



Jak si představujete spolupráci s vládou a s oběma komorami parlamentu?



Jako velice otevřenou, a to nejenom z hlediska možnosti účasti na jednání obou komor. Ale nemyslím, že by bylo za každou cenu nutné, aby prezident dával nějaký pravidelný interval návštěv. V případě, že se bude v kterékoliv komoře projednávat nějaký buď urgentní, nebo velice důležitý zákon, pak by asi nebylo od věci, aby k němu svůj názor řekl, nebo aby si vyslechl názory poslanců, případně senátorů.