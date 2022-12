Kandidaturu vnímám jako jeho další misi, říká o Petru Pavlovi jeho manželka

V listopadu spolu sázeli stromy jako symbolickou kompenzaci za spotřebovaný papír na archy s podpisy. „Vím, že je potřeba zachovat zemi, tak jak byla, a ne ji ničit, takže jsme byli šťastní za možnost to nějakým způsobem vrátit zpátky,“ říká Pavlová k jedné z předvolebních akcí.

„Když se spolu bavíme, tak si názory, které máme, vyříkáváme. Opravdu jsem to pro něj vnímala jako takovou další misi a službu pro tuhle zemi a pro lidi v této zemi,“ říká Pavlová. Aktivně ho podporuje už od začátku prezidentské kampaně, kdy pomáhala se sběrem podpisů.

Mezi podporovatele Petra Pavla patří i režisér a scenárista Václav Marhoul, který s ním během kampaně moderoval řadu debat. Vzpomíná také na to, že po jedné z diskuzí v létě společně vyjeli na raft. „Když se dostane před televizní kameru, tak najednou strašně zvážní, protože to bere všechno zodpovědně. Ale na tom raftu žádná jiná kamera než mobil nebyla, a on se absolutně uvolnil,“ prozrazuje Marhoul.

S kandidátem na prezidenta se osobně zná přes dvacet let. Rozhodnutí ucházet se o nejvyšší ústavní funkci Marhoula sice nejprve překvapilo, později ale dodává, že ne příliš. „Jeho k tomu dohnala skutečně zodpovědnost. Je člověk, který cítí potřebu osobní angažovanosti ve prospěch lidí. Já vím, že to zní pateticky, ale já mu to teda opravdu věřím,“ dodává jeho podporovatel.

Otázky na minulost a válku

Štáb České televize strávil s Petrem Pavlem jeden den jeho výjezdu z Prahy na Moravu. Ranní program začal setkáním se starostou a občany v Židlochovicích. Nejčastěji se otázky návštěvníků točily kolem války na Ukrajině, dotazy mířily ale také na jeho protikandidáty nebo výběr spolupracovníků.

Po poledni přišla jediná venkovní část programu. V mrazivém počasí někdejší šéf české armády hodinu a půl naléval punč v charitativním stánku na Moravském náměstí v Brně. Odpoledne pak Petr Pavel pokračoval do technologické firmy, kterou řídí jeho podporovatel Václav Muchna.

„Pana generála jsem poprosil, jestli ještě než se stane tím prezidentem, by si nechtěl zkusit u nás ve výrobě něco smontovat,“ uvítal ho vedoucí firmy a na jeho výzvu pak bývalý nejvyšší vojenský představitel NATO z připravených dílů sestavil čtečku karet. Od šéfa firmy si následně Pavel vyžádal ukázku práce robota, který umí číst a ovládat dotykový displej. „Udělali jsme zároveň i besedu se zaměstnanci, takže z mého pohledu mimořádně užitečně strávený den,“ hodnotí průběh návštěvy Pavel.