Platy ústavních činitelů vzrostou zhruba o třináct procent. Opozice je kritická

„Nemyslím, že už by bylo ustojitelné i vůči státním zástupcům a soudcům, abychom udělali ještě další zmrazení (platů). Kdybych to měl oglosovat, tak si myslím, že tady jsou politici, kteří s ohledem na to, co dělají, jakou mají zodpovědnost, jsou zaplacení málo. Pak jsou politici, kteří jsou pro tuto zemi zadarmo drazí,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

S jeho slovy ale nesouhlasí místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Místo toho, aby šli ústavní činitelé příkladem a ve smyslu zvýšení platů zůstali na nule, tak si je před zraky celého národa zvyšují. To je pro mě naprosto nepochopitelné a nepřijatelné,“ konstatoval.

Jurečka připomněl, že se automat zastavil na dva roky. „Teď se jenom vracíme k tomu, co už bylo dohodnuto,“ dodal. „V nějaký moment se to odmrazit musí. V době covidové mi to (zmrazení platů) dávalo smysl. Teď je tlak na růst platů ve veřejné i soukromé sféře poměrně velký,“ doplnil ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Zvýšení platu například u řadového poslance nebo senátora znamená navíc 11 600 korun, plat by tedy činil přes 102 tisíc. Ministři by pak měli měsíčně dostávat 195 300 korun. Prezident by si měl přilepšit o více než 38 tisíc korun za měsíc.