Neuvěřitelně na sobě pracuje a poučuje mě i z ústavního práva, říká o Danuši Nerudové její manžel

Brno hrálo pro ekonomku a bývalou rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou důležitou roli už v mládí, konkrétně tamní park pod Petrovem. Byl totiž místem, kam chodili na první schůzky Robert Neruda a tehdy ještě Danuše Peslarová. Jemu bylo devatenáct let, jí sedmnáct.

On vystudoval práva, Danuše Nerudová hospodářskou politiku a správu. Podle Roberta Nerudy je právě to, že je každý specializován na jiné odvětví, jedním z důvodů, proč jsou už dvacet let manželé. „Myslím, že bych nemohl žít s právníkem a ona zase s ekonomem, protože to musí být náročné,“ konstatuje.