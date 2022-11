Domovy pro seniory chystají v příštím roce další zdražování. Umožní jim to úhradová vyhláška

Měsíční pobyt v domově pro seniory v Sokolnicích přijde teď pana Červenku na 13 650 korun. V novém roce si za něj připlatí o dvanáct set. „Já to zvládnu. Doma jsem měl nájem 9,5 tisíce a osm tisíc jsem projedl,“ řekl České televizi.

Senioři, kterým by důchod nestačil, mají nárok na příspěvek. „V České republice je ochranný mechanismus. Kdo by na úhrady neměl, tak se mu to vypočítá tak, aby mu zbylo patnáct procent důchodu,“ poznamenal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Zbytek pak doplatí stát nebo rodina.