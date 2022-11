Domácnosti se kvůli úsporám snaží topit levnějšími palivy

Spotřeba elektřiny v Česku klesla letos zatím o dvě a půl procenta. Ještě výraznější je úspora zemního plynu, a to skoro dvacet procent.

Větší přechod z plynu na jiná paliva nebo technologie se ale nekoná a ani se nestihne. Jen některé zdroje začnou v zimě používat lehký topný olej. „V průběhu prosince by se jich několik mělo spustit, bohužel to není případ Brna – tam je poměrně komplikovaný povolovací proces, jsou to spíš menší teplárny, kde je to relativně snazší,“ popsal ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.