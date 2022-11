V Česku přibývá případů krádeží elektřiny. Odhalí je každá třetí kontrola

Policie se nyní zabývá krádeží proudu, kterou má na svědomí chalupář z Horažďovicka. Stačilo mu odpojit elektroměr a upravit pár vodičů. „Od druhé poloviny měsíce května do současnosti podezřelý muž propojil v elektroměrném rozvaděči zařízení, aby nedocházelo k měření spotřeby,“ řekla k případu mluvčí policie v Klatovech Dana Ladmanová. Škody půjdou v tomto případě do desítek tisíc korun.

S neoprávněnými odběry mají zkušenosti i sami elektrikáři. Petr Schejbal dokonce objevil upravenou pojistkovou skříň kvůli přímotopu. „Tam by se na to asi jen tak nepřišlo, kdyby se ten člověk nestěhoval. Přišel na to nový majitel, který požadoval přepojení nebo předělání elektroměrového rozvaděče,“ popsal elektrikář.