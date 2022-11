Na Ukrajině silně vnímají podporu českých občanů, má obrovský ohlas, řekl Fiala

přehrát video Rozhovor s Petrem Fialou během návštěvy Kyjeva

Fiala řekl, že od března, kdy byl v Kyjevě naposledy, se ukrajinské hlavní město velmi změnilo. Na jaře v Kyjevě podle něj nebyl patrný skoro žádný život. „Kyjev byl tehdy z několika stran obklíčen a ohrožován ruskou armádou. Dnes je to město, které navzdory tomu, co se děje, žije. Je plné života, lidé jsou na ulicích.“ Upozornil však na to, že Kyjev má velké problémy s dodávkami elektřiny. To, že se do Kyjeva vrací v uvozovkách normální život, potvrdili Fialovi i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a premiér Denys Šmyhal. „Je to pro ně důležité - ekonomicky, psychologicky, po všech stránkách. Přesto si člověk uvědomí, jak je strašné, co tady musí lidé prožívat. Ráno nám ukazovali obytný dům, který byl zcela zničen, a s několika oběťmi, protože ruská střela nebo dron netrefily budovu elektrárny. To jsou všechno věci, se kterými se tady lidé musejí každý den vyrovnávat,“ uvedl. Právě výpadek elektřiny zastavil i vlak, kterým vládní delegace z Česka do Kyjeva v pondělí cestovala. Zůstal stát nedaleko města Buča. Muselo se také čekat na to, až odezní poplach. Teprve pak mohl vlak bezpečně pokračovat dál.

Spolupráce, ze které mohou těžit i české firmy Vláda České republiky je druhou, která na Ukrajinu dorazila jednat, nedávno byl v Kyjevě i polský kabinet. „Tady se rozvíjí něco nového. Na jedné straně skutečně podporujeme Ukrajinu, pomáháme jí, a podle slov ukrajinských přátel je to jedna z největších a nejsilnějších pomocí, které se jim dostává, ale současně tady vzniká spolupráce,“ sdělil český premiér. Právě k další spolupráci setkání české a ukrajinské vlády spělo. Podle Fialy se totiž nejedná jenom o jednostrannou pomoc. „My už se bavíme i o tom, jak bude probíhat poválečná obnova Ukrajiny, kde máme prostor pro spolupráci pro naše firmy. Tady se otvírá velké množství příležitostí, které jsou výhodné pro obě strany,“ upozornil. Prezident Zelenskyj se zmínil také o obranné spolupráci mezi Ukrajinou a Českem. Podle Fialy ale není možné tuto věc rozvést do detailů. „Můžeme si ale představit i spolupráci nejen v dodávkách (zbraní), ale i třeba v rozvíjení obranného průmyslu, ve kterém je Česká republika velmi silná. Máme firmy, které jsou mezinárodně mimořádně úspěšné,“ nastínil. Jsme přátelé, shodují se Fiala a Zelenskyj Prezident Zelenskyj označil Českou republiku za přítele. Podobně se vyjádřil i Fiala. „Je to prátelský vztah. Myslím, že oni (Ukrajinci) si velmi dobře uvědomují, co pro ně děláme. Není to ale jenom podpora ze strany státu. Myslím, že je málo zemí na světě, kde se lidé skládají na zbraně pro Ukrajinu, kde se lidé dobrovolně složí na tank,“ připomněl sbírku, která vybrala peníze na pořízení tanku pro ukrajinskou armádu. Zpravodaj ČT Michal Kubal hovořil také s ukrajinským prezidentem Zelenským, který zdůraznil, že cítí i vidí velkou podporu Čechů. „Na první pohled poznáte, kdo je přítel a kdo ne. Česko je naším přítelem a spojencem. Přijali jste skoro 450 tisíc Ukrajinců. Copak Česko nemá vlastní problémy? Má. Čelí vlastním výzvám, ale nechová se k nám jako k migrantům, ale jako k lidem, kteří jsou stejní jako Češi. Za to jsme velmi vděční,“ řekl Zelenskyj. Fiala uvedl, že během jednání několik představitelů Ukrajiny zmiňovalo nedělní demonstraci v Praze. „Oni si dobře uvědomují, jak silná je ta ruská propaganda a dezinformační kampaně. A najednou vidí desetitisíce lidí, kteří jdou do ulic, aby vyjádřili podporu Ukrajině. To tady má obrovský ohlas,“ zdůraznil Fiala.

