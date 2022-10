S výjimečným trestem jsou ve vězení dvě stovky lidí. Vysoká závažnost je důvodem k třicetiletým pobytům za mřížemi

Před soudem stanul už před více než rokem, kvůli vyhrožování smrtí přes sociální sítě. Tehdy dostal osm měsíců s odkladem na dva roky. „Měli jsme společnou kamarádku, se kterou on měl nějaký intimní vztah, který, když potom končil, tak proběhla nějaká milostná aféra mezi mnou a dotyčnou a po třech letech mi začal vyhrožovat usmrcením,“ sdělil loni poškozený.

Za brutální vraždu hrozilo doživotí i někdejšímu boxerovi Alainu Banongovi, kterému krajský soud v Brně nakonec vyměřil 23 let za mřížemi. Ve stejném městě ubil jiného muže nářadím, poté jej zapálil v autě. Policie ho dopadla po honičce, jel v kradeném vozidle, byl pod vlivem drog.

Spartakiádního vraha odhalil kriminalista Markovič

S výjimečným trestem je teď ve věznicích v Česku skoro 200 lidí. Vysoká závažnost zločinu a obzvlášť ztížená náprava jsou důvody k sazbám mezi dvaceti a třiceti lety. Pokud soud označí zločin za zvlášť zavrženíhodný a jsou splněny i další zákonné podmínky, ukládá trest doživotní. Aktuálně se to týká čtyřiceti šesti lidí.

Trest smrti v Československu skončil v roce 1990. Posledními popravenými byli o rok dřív dva muži, oba za zavraždění manželek a dětí. Stejnému trestu se vyhnul takzvaný spartakiádní vrah. V době spáchání vražd a pokusů o ně mu bylo patnáct – a kvůli tomu ho soud poslal do vězení jen na deset let. Z ústavní léčby pak byl propuštěn v roce 2004.

Kriminalisté nejprve nevěřili, že by měli hledat tak mladého pachatele, nakonec ale museli změnit názor. Jiřího Straku odhalil tým Jiřího Markoviče, jednoho z nejznámějších českých kriminalistů. Po letech se setkali i před televizní kamerou Reportérů ČT. Někdejší dlouholetý šéf takzvané pražské mordparty zemřel tento týden. Bylo mu 79 let.

K policii nastoupil Markovič v 60. letech. V těch 80. začal šéfovat jednomu ze dvou tehdejších pražských oddělení vražd. Nejhorší vzpomínky měl na případy, ve kterých byly oběťmi děti. S těmi se nedokázal srovnat.

Obecně pak byl Jiří Markovič proti trestu smrti – kvůli nebezpečí omylu. „Kdyby to byl jeden z deseti tisíců lidí, tak to nestojí za to,“ říkal. Lepší by podle něj bylo naopak sčítání trestů bez možnosti zkrácení.