Na zbytek života sedí ve vězení 46 lidí, může přibýt další. Podmínečně zatím soudy pustily jediného doživotního vězně

Prvním doživotním vězněm, který se dostal na svobodu, byl Jiří Kajínek odsouzený za vraždu podnikatele a jeho osobního strážce. Prezident Miloš Zeman mu v roce 2017 udělil milost. Kdyby tak prezident neučinil, byl by Kajínek mohl letos požádat o podmínečné propuštění na svobodu. A kdyby byl uspěl, byl by to v Česku historicky druhý případ.

Zatím byl podmínečně propuštěn z doživotního trestu pouze František Müller, kterého ovšem neodsoudil český soud, nýbrž německý – za to, že se podílel na pokusu o vraždu klenotníka. Do vězení nastoupil rovněž v Německu, ale později byl předán k výkonu trestu do Česka. Odseděl si dvacet let.