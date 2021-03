Vrah Kajínek omilostněný Zemanem byl propuštěn z vězení

„Jsem ve vězení 23 let a všichni dobře víte, že i za pět let se doba změní. Takže já se nejdřív potřebuju rozhlédnout, nadechnout se, zvážit situaci a podle toho se rozhodovat, co dál.“

Podle exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) je podmínka relativně přísná. „Trošku mě tam překvapilo, že je tam formulováno, že se nesmí po dobu těch sedmi let pan Kajínek dopustit žádného trestného činu. Není tam tedy řečeno, což bych očekávala, úmyslného trestného činu,“ uvedla.

„To znamená, že i v případě, kdy by jel třeba nepřiměřenou rychlostí a někdo by mu tam vběhl, byla by tam spoluvina a byl by to nedbalostní trestní čin, tak by už porušil podmínku a soud by to samozřejmě avizoval potom panu prezidentovi. A ten by rozhodl, jestli dodržel, nebo nedodržel tu podmínku,“ dodala Válková.

Před druhou hodinou vyšel Kajínek z věznice před kamery a fotoaparáty