Osmačtyřicet mrtvých, desítky obviněných. Od metanolové kauzy uplynulo deset let

Zatímco Ústavní soud před dvěma lety odmítl stížnosti doživotně odsouzených, odvolací soudy naopak výrazně zmírnily tresty prodejcům závadného alkoholu. Většina z nich už je podmínečně propuštěna.

„Na to se nedá zapomenout“

Matka a tchán Renaty Fučelové byli jedněmi z prvních obětí metanolové kauzy, stali se jimi poté, co se napili rumu pořízeného ve stánku v Havířově. „Prakticky se mi vybaví všechno, na to se nedá zapomenout. Nejhorší je ten pohled maminky, když jsem ji viděla, jak tam leží. A manžel, jak tatínka otočil, a on už byl mrtvý,“ popisuje žena děsivé chvíle před deseti lety.

Renata Fučelová říká, že ani doteď se jí neulevilo, a není dne, kdy by na blízké a na důvod, proč zemřeli, nemyslela. „Vzali nám blízké, dneska tu mohli být, byli to zdraví lidé. Buď oslepli, nebo prostě umřeli,“ trápí ji.

Ve stejném stánku alkohol koupil i Vladimír Lipina, po otravě metanolem bojoval o život. Ten mu lékaři zachránili, přišel však o zrak. Po propuštění z nemocnice se tak musel učit žít s náhlým handicapem.