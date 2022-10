Pro muzea je připravena miliarda z unijních dotací. Mohly by se tak zrealizovat i léta chystané projekty

Na dvorku za budovou Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě by měla vzniknout moderní dřevěná přístavba. Současné prostory muzea jsou totiž příliš malé. Navíc chybí i zázemí pro návštěvníky, kterých každý rok do muzea zavítá na třicet tisíc.

Žádost o dotaci už podal také hrad Kámen. Původně gotická stavba z poloviny třináctého století potřebuje po dřívější rekonstrukci další úpravy. V plánu má i rozšíření expozice motorek. To všechno by mělo stát více než sto milionů korun.

„Vrátíme se k tomu, co nám potvrdili některé nálezy a projekty ze šedesátých let, a to je to, že horní patro starého paláce mělo vnější dřevěné okenice, ve vedlejší místnosti byl lovecký salonek, i ten bychom v určité zjednodušené a iluzivní formě rádi navrátili,“ popsal ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Další výzvy se chystají

Resort zatím eviduje čtyřiadvacet žádostí o dotace. Výzvu vypsal minulý týden a skončí v dubnu. K dispozici je víc než 1,1 miliardy korun. „Kulturní instituce, turistické atrakce, ale i muzea v době covidu trpěla na nedostatek návštěvníků z důvodů buďto zavření, nebo nějakého omezení provozu. Je to program, který jde do regionů,“ uvedl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).