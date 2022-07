Kraj chce přestavět Vrbenského kasárna v Hradci Králové na muzejní a kulturní centrum

Muzeum jako ve Vídni

Oživením Vrbenského kasáren by se muzeum podle ředitele Petra Grulicha chtělo přiblížit centru, jaké má například Vídeň v podobě tamního MuzeumsQuartieru. „Centrum by se dotýkalo pevnostní historie, prezentovalo by rozmanitost přírodního a kulturního dědictví kraje s vyváženým využitím technologií jednadvacátého století,“ řekl Grulich.

Vrbenského kasárna zatím vlastní město Hradec Králové. Kraj má budovu v souvislosti s chystaným projektem v nájmu a jedná o jejím převedení do svého vlastnictví.

Město kasárna od armády získalo v roce 2009 a přes několik pokusů pro ně nenašlo využití. V roce 2010 je město nabídlo soukromým investorům. Nebylo ale spokojeno s cenou a řízení zrušilo. V roce 2011 radnice odmítla prodat kasárna firmě Dolfin Real Estate, která je chtěla přebudovat a pronajmout městskému Technologickému centru. Později radnice přišla s možností, že v objektu budou sídlit městská policie, živnostenský odbor, správa nemovitostí a část technických služeb. V roce 2015 padla i varianta, že by z kasáren bylo polyfunkční centrum pro podnikání a vzdělávání.

Od roku 2019 v areálu funguje parkovací dům Jana Gayera pro 284 aut. Vybudovala jej soukromá společnost ISP Hradec Králové, která na základě třicetileté koncese v Hradci Králové provozuje parkovací systém.