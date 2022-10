Evropským hlavním městem kultury se mohou stát České Budějovice či Broumov

Titul Evropské hlavní město kultury každoročně propůjčuje Evropská unie, pro města je to příležitost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Pro dané město to kromě jiného znamená příliv turistů, a tudíž i velký kulturní a sociálně-ekonomický přínos.

„Bylo to velice náročné, od začátku nám říkali, že jsme outsideři celé soutěže, jelikož město Broumov je v celé historii soutěže nejmenší kandidát,“ řekla v pátek koordinátorka broumovské kandidatury Marie Silondi. „Byly dva tábory, jedni říkali, že to nemůžeme vyhrát právě kvůli velikosti, a druzí nás podporovali, protože cítili tu obrovskou urgenci, kterou oblast Broumova má,“ uvedla.

„Hlavní idea projektu je kreativní poutnictví, poutnictví myslí a časem, je to způsob života, který chceme prožívat jako Evropské hlavní město kultury,“ řekla Silondi. V dalších šesti měsících koordinátory kandidatury čeká rozpracování přihlášky o další kritéria. „Je pro nás obrovské zadostiučinění, že jsme do toho šli, a bereme to i jako zprávu pro další malá evropská města,“ doplnila.

Dvě města se podporovala

„Pro nás je to fantastický signál, že směr, kterým jsme šli, je relevantní nejen pro nás, ale i pro to, kam chce směřovat Evropa. Náš projekt je hodně zaměřený na spolupráci s obyvateli města, propojení lidí, krajiny a institucí, vytvářelo se permakulturní prostředí,“ řekla za českobudějovickou kandidaturu Anna Hořejší.

„To, že jdeme do druhého kola, je pro nás potvrzení, že jsme na dobré cestě, a jsme velmi rádi, že jdeme do druhého kola s Broumovem. Už během kandidatury jsme spolu konzultovali některé projekty a podporovali jsme se navzájem, protože tam cítíme společnou energii,“ doplnila Hořejší.

Pro každý rok jsou vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Za více než 35 let titul získala dvě česká města –⁠ v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.