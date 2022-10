Díky úsporám energií by Česko mělo zimu zvládnout. Regulaci dodávek vidí Síkela jako krajní řešení

„Jsem rád, že jsme v průběhu minulých měsíců radám opozice nepodlehli. Vnímám to, že se tady opozice snaží argumentovat tím, že na rozdíl od jiných zemí my pomáháme málo. To ale není pravda. Dočasný rámec spustilo včetně nás k dnešnímu dni (pondělí – pozn. red.) sedm zemí,“ oponoval Síkela.

Síkela ale nesouhlasí. „Sahat do uzavřených kontraktů není potřeba. My máme zajištěno z neprodané energie dostatek pro to, abychom zabezpečili veřejný sektor a služby. U výrobců nestropujeme, protože bychom museli stropovat a regulovat marže u všech jednotlivých účastníků procesu. Navíc bychom zastropovali stejně pro domácnosti a firmy, což podle unijních pravidel není možné,“ řekl ministr.

Havlíček by ale na evropskou solidaritu příliš nesázel. „Podle mě ale nebude situace tak kritická, že by nebyl plyn. Spíš se obávám, že to bude o cenách plynu. To je to, na co my se musíme soustředit, to je to, co konečně vyčítáme i vládě,“ řekl a opět zkritizoval vládu za to, že podnikatelé od začátku roku nedostali žádnou podporu.

„Z hlediska vnějších akcí, co udělala tato vláda, ať se pan exministr Havlíček nezlobí, já jí za to dávám velmi dobré vysvědčení,“ sdělil Dlouhý s tím, že se ale také obává evropské solidarity. „Co se stane, když třeba opravdu i Německo bude muset začít přemýšlet o přídělovém systému na plyn, a do jaké míry potom ty trubky budou průchodné i pro nás?“ ptal se šéf HK.