Síkela chce v Evropě dojednat další opatření proti drahým energiím. Havlíček je k výsledku skeptický

Exministr Havlíček míní, že tento návrh na půdě EU neprojde. Podle něj by se měl změnit systém určování cen na evropské burze a také alespoň dočasně zbavit výrobce elektřiny zátěže z emisních povolenek. Podle bývalého šéfa ČEZ Jaroslava Míla to ale zachovává nefunkční systém evropské energetické burzy a model, který způsobil současnou krizi.

Ministr Síkela uvedl, že se nyní diskutuje o tom, že by se zvlášť určovala cena pro plynové elektrárny, kde elektřina vychází kvůli vysoké ceně plynu nejdráž, a zvlášť pro ostatní levnější zdroje. To, o čem se teď jedná, je oddělení plynu a ostatních zdrojů. Cena by se počítala průměrem cen jednotlivých zdrojů a jejich objemem (podílem na celkové výrobě). Tím pádem by došlo k dramatickému snížení cen. Takže by byl zvlášť trh pro energii z plynu a zvlášť pro jiné zdroje, například uhlí, nastínil Síkela.

Míl považuje za důležité, aby se prodejní ceny v jednotlivých zemích odvíjely od nákladů energetického mixu v dané zemi. Reforma trhu by měla spočívat v tom, aby minimálně 80 procent dodávek stálo na bilaterárních a dlouholetých kontraktech, minimálně desetiletých. Nikoliv tedy na „absurdním obchodování na burze a spotovém trhu“. V této souvisloslosti kritizoval současnou návaznost cen na burzu v Lipsku, kterou považuje za nefunkční a manipulovatelnou. Za další vhodné opatření by pak považoval oddělení cen elektřiny vyráběné v plynových elektrárnách od cen na trhu. Upozornil však, že to nechtějí Němci. Celkově by doporučoval zvýšit nezávislost na Rusku i na tranzitu plynu z Německa.

Ceny elektřiny by pak měly zahrnovat výrobní náklady plus přiměřený zisk. Cestou k tomu by bylo i založení státního obchodníka, míní Míl. Tyto kroky by podle něj „zachránily“ ceny pro rok 2024 a dál a také by nabídly firmám dlouhodobý výhled.