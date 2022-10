Další vlna covidu přijde nejspíš už v říjnu, shodli se Dušek a Chlíbek

„To promítnutí nákaz do supertěžkých průběhů nemoci je opravdu řádově menší než bylo zhruba před rokem. Také ten nástup těžkých hospitalizací je významně pomalejší, to neznamená, že dál neporoste. Pokud tady zůstane stejná varianta omikronu BA.5, kterou tady máme, a podaří se nám očkování u zranitelné části populace, tak věřím, že predikce pro další období může být optimistická,“ popsal Dušek.

Přeočkování adaptovanou vakcínou je teď důležité

Proti nemoci bylo v Česku plně očkováno zhruba 6,9 milionu lidí. První posilující dávku dostalo více než 4,3 milionu lidí a druhou zhruba 313 tisíc, tedy jen malá část těch, kteří na ni mají nárok. Reinfekce v současnosti tvoří 35 procent nově potvrzených nákaz.

„Ukázalo to, že lidé co onemocněli původní variantou, nemají dostatečnou imunitu, proto máme reinfekce, virus se snaží obejít imunitu a snaží se obejít i to očkování,“ vysvětlil Chlíbek. Obejití imunity podle něj odborníci neumí zabránit, ale co se týče vakcín, tam lze přípravit upravenou, adaptovanou látku. „A to je právě ta varianta, která je upravená na nejnovější varianty viru omikron BA.4 a BA.5, proto je strašně důležité, aby bylo přeočkování jednou dávkou této vakcíny, která odpovídá stávající situaci,“ dodal.