Začíná očkování vakcínou, která lépe zabírá na omikron. Týdně bude přicházet 700 tisíc dávek

„V centrálním rezervačním systému naleznete označení těchto vakcín pod názvem Pfizer 2022, případně Spikevax/Moderna 2022. Pouze to indikuje, že je na očkovacím místě tato vakcína k dispozici, nikoliv že touto vakcínou musíte být očkováni. Finální rozhodnutí o tom, jakou očkovací látku podat, je vždy na lékaři,“ podotkl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

K přeočkování vylepšenou vakcínou Comirnaty od výrobce Pfizer a také modifikovanou vakcínou Moderna, která by měla brzy přijít také, je možné se registrovat na webu ministerstva zdravotnictví . Zatím jsou na 54 očkovacích místech, podle hlavní hygieničky ale přibudou i další.

Na přeočkování modifikovanou vakcínou mohou přijít lidé, kteří předchozí dávku dostali nejpozději před třemi měsíci. Pavla Svrčinová uvedla, že predikce počítají s tím, že by se covid-19 mohl začít významně šířit v říjnu nebo listopadu, až se zhorší počasí a lidé budou více uvnitř, není ale podle ní potřeba s přeočkováním čekat.

„Občané jsou vyzýváni k tomu, aby šli na očkování. Ochrání je ani ne tak před tím, že by vůbec nedostali covid, ale před těžkým průběhem, před hospitalizací a případně před fatálními důsledky tohoto onemocnění. Takže na očkování kdykoliv,“ míní hlavní hygienička.

Rizikoví pacienti nemají podle Chlíbka s očkováním čekat

Epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek považuje co nejrychlejší přeočkování za důležité hlavně pro lidi nad 60 let, lidi s poruchou imunity a pacientům s přidruženými chorobami, které mohou vést k vážnějšímu průběhu covidu-19. Neměli by čekat ani na další vylepšení vakcín. „I očkovací látka s omikron-1 má lepší výsledky než předchozí, neupravená. Zejména u rizikových lidí je otázkou, proč čekat. Pořád na něco čekáme a pak se může stát, že při čekání člověk vážně onemocní,“ varoval.

Lidem, kteří do rizikových skupin nepatří, ovšem Chlíbek doporučil počkat, než budou v Česku vakcíny účinnější i proti subvariantám omikronu.

Další modifikace přijde brzy. Podle náměstka se bude vždy očkovat tím nejnovějším

Zásoby modifikovaných vakcín by se měly rychle zvětšovat, podle Pavlovice bude přicházet 700 tisíc dávek týdně. Epidemiolog Roman Chlíbek upozornil, že brzy budou k dispozici i další modifikované vakcíny. Ty, které již přišly na očkovací místa, by měly lépe chránit před nákazou koronavirovou variantou omikron, zatímco ty očekávané by měly být účinnější i proti jejím nakažlivějším subvariantám.