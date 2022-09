Mohl Babiš mladší podepsat převod akcií k Čapímu hnízdu? V té době byl v USA, píše se v obžalobě

Obžaloba, jejíž kompletní stostránkové znění ČT získala, tvrdí, že bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha to udělal proto, aby farma splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.



Akcie společnosti Farma Čapí hnízdo získali na konci roku 2007 dcera expremiéra Adriana Bobeková, jeho syn Andrej Babiš mladší a jeho tehdejší partnerka a současná manželka Monika Babišová. Předchozí vlastník dostal za akcie téměř 2,4 milionu korun, které podle obžaloby přišly z účtu Andreje Babiše.



Babiš mladší tvrdí, že listinu o převodu akcií nepodepsal. To uvedl i v polovině září během svého výslechu u Městského soudu v Praze, který kauzu Čapí hnízdo projednává. „Poprvé jsem ty smlouvy viděl na policii. Nevěděl jsem o tom, že bych měl být akcionářem nějaké společnosti,“ řekl podle serveru iROZHLAS.cz. Výpisy Státní zástupce Jaroslav Šaroch výpověď Babiše mladšího dokládá výpisy z účtu, který si u banky vedl jeho otec. Platební karty k němu ale banka vystavila na jména Monika Babišová a Andrej Babiš mladší. Právě kartou Babišova syna bylo podle obžaloby na přelomu let 2007 a 2008 – tedy v době převodu akcií – opakovaně placeno ve Spojených státech. „Z uvedeného lze mít za to, že Andrej Babiš (mladší, pozn. red.) pobýval v USA minimálně v období od 28. 12. 2007 do 8. 2. 2008. S ohledem na tuto skutečnost pak dne 31. 12. 2007 nemohl podepsat v Praze smlouvu o převodu cenných papírů, na základě které na něj mělo být převedeno 5 ks akcií společnosti AGRO a.s., a téhož dne v Praze tyto akcie osobně převzít, jak má dokládat protokol o převzetí akcií z uvedeného dne,“ uvádí Šaroch v obžalobě. To, jestli byl podpis Babiše mladšího zfalšovaný, prověřoval i písmoznalec Aleš Čulík. Podle něj pravděpodobně není pravý, kvůli nedostatku podkladů ke srovnání ale nemůže učinit jednoznačný závěr. U soudu však řekl, že našel některé podobnosti s písmem expremiéra Babiše. Ten odmítl, že by podpis zfalšoval, a prohlásil, že jeho syn není zdravotně způsobilý vypovídat. Soudce Jan Šott na začátku tohoto týdne rozhodl, že duševní stav Babiše mladšího posoudí znalci.

Babišovou nemohl zastupovat člen dozorčí rady, píše Šaroch Podpis Babiše mladšího není jedinou nejasností, kterou Šaroch zmiňuje v souvislosti s akciemi Čapího hnízda. Na valné hromadě firmy v polovině ledna 2008 totiž Moniku Babišovou zastupoval advokát Václav Knotek, který byl ale zároveň členem dozorčí rady. To ale bylo podle Šarocha v rozporu s tehdejšími zákony i stanovami společnosti.



Valné hromady, na které se změnil název společnosti na Farma Čapí hnízdo a do představenstva se dostala dnes hlavní obžalovaná Jana Nagyová, se účastnila i právnička Gabriela Knapová. Podle policie ale není jasné, koho zastupovala, a to i s ohledem na to, že Babiš mladší podle svých slov žádné akcie nedostal. „To by mělo ve spojení s neplatnými hlasy Mgr. Knotka za následek, že rozhodnutí této mimořádné valné hromady by nebyla platná,“ uvádí Šaroch. Babiš mladší u soudu odmítl, že by někomu tehdy udělil plnou moc. „To by musel být falešný podpis,“ řekl.



Obžaloba zpochybňuje i podpis Babiše mladšího na smlouvě o převodu jedné akcie do vlastnictví Martina Herodese, bratra Moniky Babišové. „I podpis této smlouvy a předání jedné akcie Martinu Herodesovi však Andrej Babiš popírá,“ parafrázuje Šaroch výpověď Babiše mladšího s tím, že Herodes nedoložil, že by mu za akcii zaplatil smluvených 120 tisíc korun.



I na dalších valných hromadách společnosti v letech 2010 a 2011 navíc nebylo podle obžaloby jasné, koho advokáti zastupovali. „Žádné seznamy akcionářů ani plné moci k zastupování akcionářů nebyly doloženy,“ uvádí žalobce. Právníci pak akcie při sloučení Farmy Čapí hnízdo se společností Imoba sami prodali, policie ale podle obžaloby nezjistila, jak k nim přišli. Knapová i Knotek k tomu u soudu odmítli vypovídat s odkazem na povinnost mlčenlivosti.



Kvůli nejasnému převodu akcií i údajně nezákonné účasti advokátů na valných hromadách by podle policie měly být neplatné i změny ve vedení firmy. To by však zpochybnilo i všechny další kroky společnosti včetně samotného podání dotace. „Což by dále mělo dopad na třetí osoby,“ píše Šaroch s tím, že změny proto nebude rozporovat: „Je na místě rozhodnutí této valné hromady, i přes uvedené, akceptovat.“



Státní zástupce se v dokumentu také podrobně zabývá rolí obou obžalovaných. Jana Nagyová podle něj musela vědět, že akcionáři firmy byli Babišovi příbuzní. Roli Andreje Babiše pak má dokazovat i to, že platba z jeho účtu za převod akcií jeho příbuzným přišla až po schválení padesátimilionové dotace na výstavbu areálu. Expremiér se podle žalobce o projekt zajímal, což dokládá výpověďmi některých svědků.



Babiš na policii řekl, že se žádného trestného činu nedopustil, a dále odmítl vypovídat. U soudu pak uvedl, že obžaloba je nepravdivá a nepodložená důkazy, na otázky soudu i stran řízení už ale odmítl odpovídat. Jeho manželka Monika Babišová, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes nevypovídali na policii ani u soudu, na rozdíl od Babiše mladšího. Jana Nagyová na policii podala jen takzvanou monologickou výpověď bez otázek vyšetřovatelů, vinu odmítla. Stejně postupovala i před soudem. Všichni obžalovaní jakékoliv provinění odmítají.