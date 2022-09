Novým ředitelem rozvědky by se mohl stát bývalý náměstek pro operativní činnost Posolda, uvedl Deník N

Server Neovlivní.cz v pátek uvedl, že Posoldu upřednostnil Rakušan před dalším uchazečem, kterým byl bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky ÚZSI Jan Paďourek.

Podle Deníku N by měl Rakušan v pondělí se svým výběrem nového ředitele ÚZSI seznámit vládu, v úterý by měl volbu oficiálně oznámit také na jednání předsedů všech koaličních stran ve formátu K5. Příští týden by pak jmenování mohla schvalovat vláda.

Posolda informaci nepotvrdil. „Nemůžu nic komentovat, protože nejsem zatím žádným nástupcem (Petra Mlejnka),“ řekl Deníku N. Nepotvrdil ani to, že by měl domluvenou schůzku s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ke jmenování se nevyjádřil ani Rakušan. „V tuhle chvíli nebudu potvrzovat žádná jména. Vše se dozvíte příští týden po vládě,“ uvedl.

Posolda působil v BIS i na ministerstvu

Posolda podle Neovlivní.cz začínal svou kariéru v roce 1991 ve federálních zpravodajských službách, pracoval i v Bezpečnostní informační službě (BIS). Od roku 2019 zastával funkci náměstka pro operativní činnost v ÚZSI. O dva roky později rozvědku po sporech s tehdejším ředitelem Markem Šimandlem opustil a působil na ministerstvu zahraničí v sekci bezpečnosti a multilaterálních vztahů. Aktuálně se chystal vyjet jako velvyslanec do Jordánska, kde už získal takzvané agrément.

Mlejnek nastoupil do funkce ředitele ÚZSI 8. července, kdy nahradil Šimandla. Rezignoval o necelé dva měsíce později kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr. Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili více než deset lidí.