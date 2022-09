Protestující zemědělci vyrazili s traktory na silnice. Vadí jim Zelená dohoda i dotační politika

Protestní happening v Praze zemědělci zahájili tiskovou konferencí, na níž vystoupili zástupci jednotlivých svazů. Martin Pícha ze Zemědělského svazu ČR varoval, že v budoucnu hrozí potravinové krize. „Současná evropská environmentální politika povede k poklesu produkce potravin v Evropě a k závislosti na dovozu,“ uvedl.

Z Hosína na Českobudějovicku na protestní jízdu vyrazili jihočeští zemědělci s traktory a dalšími stroji. „Chceme klidnou formou upozornit na věci, které nám vadí. Ale zároveň chceme i poděkovat vládě za snahu pomoci zemědělským podnikům se zastropováním plateb za energie. Naším cílem není nijak narušovat dopravu v kraji, nebo ji snad dokonce blokovat,“ uvedl jeden z mluvčích protestní jízdy Petr Pokorný. Dodal, že kvůli tomu si zemědělci pro protestní jízdu vybrali méně frekventovanou vozovku z Hosína přes Ševětín do Dynína.

Podle Pokorného mají zemědělci obavy z dalších environmentálních opatření, která by mohla snížit jejich produkci a konkurenci na trhu. Týká se to například tlaku na stálé zmenšování půdních zemědělských bloků. „Tím narůstají náklady na jejich obhospodařování. Může to vést k tomu, že někteří zemědělci výrazně omezí rostlinnou a živočišnou výrobu, a tím jen uvolníme prostor pro dovoz. Nechceme produkovat nadbytečné množství surovin, ať vypěstujeme a vyrobíme jen to, co sníme a spotřebujeme. Ale ať maximum toho pochází z Česka,“ řekl.