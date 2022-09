Politici v debatě probírali bezpečnost a bydlení v Ostravě

„Bezpečnostní situace v Ostravě se dlouhodobě zlepšuje. V roce 2014 bylo ve městě spácháno nějakých 16 tisíc trestných činů, loni to bylo 7300,“ vytáhl v debatě konkrétní údaj úřadující primátor a lídr kandidátky ANO 2011 Tomáš Macura. Poukázal i na vysokou objasněnost. Zároveň ale přiznal, že bezpečnost je i pocitová, a je tak třeba zaměřit se na takto problémová místa. Nejde přitom podle něj pouze o sociálně vyloučené lokality. Uvedl, že ostravská městská policie je v přepočtu na obyvatele nejpočetnější v Česku.

Jako důležité téma vnímá bezpečnost v Ostravě i lídr kandidátky hnutí Ostravak Lukáš Semerák. „Na druhou stranu, nedělejme z Ostravy nějaké extra nebezpečné město. Nemyslím si, že by to u nás bylo tak špatné,“ ohradil se Semerák. Problémem k řešení je podle něj v Ostravě „latentní pocit všudypřítomného nebezpečí“. Mrzí ho třeba, že si senioři v zimě plánují program tak, aby byli do tmy doma. To chce změnit. Rychle postihovat je dle něj třeba nejen pachatele trestných činů, ale i přestupků.

Exprimátor Petr Kajnar, který do nadcházejících komunálních voleb vede kandidátku koalice ČSSD a hnutí LEČO, uznává, že podle map kriminality patří Ostrava spolu například s Prahou k nejhorším regionům. „Nemluvil bych jen o pocitovém nebezpečí, problém skutečně existuje, je obtížné ho řešit, ale prostor pro řešení je,“ ujistil Kajnar. Strážníci se tak podle něj mohou například vrátit na místa, kde zdánlivé či objektivní nebezpečí je a „vytvářet tam pořádek“.