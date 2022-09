Cenový strop na energie bude mezi šesti a deseti korunami za kilowatthodinu, plánuje vláda

Podoba pomoci bude záležet také na výsledku pátečního zasedání unijních ministrů energetiky, který Česko jako předsedající země EU svolalo do Bruselu. „Výše zastropování bude předmětem dalších jednání v návaznosti na to, co se nám podaří nebo nepodaří prosadit v Bruselu. Je to v rozmezí šesti až deseti korun a uvidíme, jestli toto rozmezí zůstane zachováno,“ řekl Síkela.

Podle poradce premiéra Štěpána Křečka, hlavního ekonoma BH Securities, se jako nejdiskutovanější varianta zatím jeví částka sedm nebo osm korun za kilowatthodinu. „To by znamenalo, že u standardní spotřeby domácnosti kolem tří megawatthodin za rok by se jednalo o měsíční platbu kolem dvou tisíc korun,“ tvrdí Křeček.

„Klient bude platit do této hranice a cokoliv, co bude nad, zaplatí nebo zadotuje stát,“ vysvětluje fungování stropu energetický analytik Jan Béreš.