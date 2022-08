Pokud Evropská unie zavedla sankce, měla by také jednotně zasáhnout u cen energií, míní Zamrazilová

Samek míní, že v řešení krize s cenami energií měla být rychlejší česká vláda. „Když se podíváme na Francii, tak ta udělala opatření na ochranu plynu už na podzim loňského roku. (…) Mají jednu z nejnižších inflací. My se chlubíme inflací třikrát větší jako nějakým vítězstvím,“ uvedl s tím, že takové kroky mají náklady, rolí státu je ale podle něj chránit občany. Česko by se podle něj „nemělo schovávat za Evropskou unii“, ale udělat obdobný krok.

Požádat o pomoc by neměla být ostuda

Portugalsko a Španělsko si podle Horské vyjednaly z EU výjimku, podle níž jsou z tvorby ceny elektřiny vyloučeny ty nejdražší elektrárny, které ji vyrábí právě z plynu. To je krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení však podle Horské nemůže být národní a izolované.

„Proč na to nepřišla Francie, že musí takhle 'hezky evropsky' počkat dva roky? (…) My jen voláme po rychlém řešení, drahota je tady teď, lidé nebudou platit faktury za dva tři pět let po tom dlouhodobém řešení, to už tady řada českých firem nebude,“ upozornil Samek.

Horská reagovala, že čím více peněz se bude pumpovat do ekonomiky, tím bude větší inflace. Souhlasila však, že pomoc musí být rychlá a cílená. Měl by se podle ní využít současný systém dávek, o něž by neměla být „ostuda“ požádat, když člověk vidí, že jeho životní náklady radikálně rostou.