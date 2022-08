Penál, pastelky i jídelna. Rodičům školáků letos vzrostou výdaje

Základní potřeby pro žáka první třídy Češi letos podle analýzy společnosti Česká distribuční pořídí zhruba za 2400 korun, meziročně to je asi o 280 korun více.

Důvodem je vysoká inflace. Třeba školní penál je podle dat statistiků oproti loňsku dražší zhruba o deset procent. Za nevybavený penál zaplatí rodiče průměrně 178 korun, přibližně o 54 korun více než loni. Stejně zdražily i pastelky nebo pera. Růst cen potvrzují prodejci.

Jídelny zdraží o koruny

S novým školním rokem také čekají na školáky vyšší ceny obědů. Zdražovat bude o několik korun například jídelna základní školy v Kostelci na Hané. „V průměru to bude asi o tři koruny, protože ceny energií i potravin se zvyšují a my už tu cenu nemůžeme udržet, takže je to potřeba,“ uvedl ředitel Oldřich Bezdomnikov.

Jestli budou muset během školního roku zdražit znovu, chce vedení vyhodnotit zhruba za dva měsíce. Záležet bude právě na růstu cen surovin.

„Nějaké zdražení bude, ale bude to v řádech korun, koneckonců máme vyhlášku, která to drží v nějakých mantinelech,“ řekl výkonný ředitel Asociace školních jídelen ČR Karel Jahoda.