Policisté k válečným zločinům na Ukrajině vyslechli desítky svědků, pomoci má i nový formulář

Zabíjení civilistů, mučení a znásilňování. Česká Národní centrála proti organizovanému zločinu už pracuje s konkrétními svědectvími. „Policie provádí kontinuálně výslechy, o nichž můžeme říct, že je jich v řádu desítek. A v rámci nich zajišťuje důkazy, které by se měly stát součástí celkové databáze (důkazů),“ přiblížila Bradáčová.

Pro nahlašování zločinů je od nynějška na této webové adrese přístupný speciální dotazník. Oběti nebo svědci mohou jeho prostřednictvím podávat svědectví ve čtyřech jazycích, včetně ukrajinštiny a ruštiny.

„Pokud naznáme, že je to něco, co by mělo policii zajímat, budeme dotyčného člověka kontaktovat a budeme chtít, aby nám předal důkazy,“ avizuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.

V případě nebezpečí ochrana

„Smyslem dotazníku je, aby elektronicky odkudkoli mohli přistupovat očití nebo zprostředkovaní svědci k dotazníku a komunikovat s policií,“ doplňuje Bradáčová.

Detektivové spoléhají také na důkazy v podobě fotografií nebo videí. Už nyní čerpají i ze sociálních sítí a dalších médií. Analyzují příběhy, jako je ten dobrovolného vojáka na Ukrajině, který mluvil s Českou televizí. „V naší skupině byl starý muž. Rozhodl se jít domů, vysvětloval, že tam má matku, která je nepohyblivá. Jeden z ruských vojáků ho útočnou puškou střelil do nohy,“ řekl Artem Širobokov.

Policie může případným svědkům nebo obětem nabídnout i ochranu. „Tam, kde by hrozilo nějaké nebezpečí, můžeme nabídnout i standardní instituty našeho trestního řádu, jako je utajený svědek a podobně,“ zmiňuje Kubík.