Před 30 lety zemřel kardinál Tomášek. „Byl vždy pracovitý a skromný,“ vzpomíná jeho spolupracovník

Před jeho pracovnou v Arcibiskupském paláci seděl nejdříve minorita P. Roger Koleta, který nemohl ze zdravotních důvodů vykonávat duchovní službu, a po něm pak Mons. Vladimír Vyhlídka, který neměl státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Tito pánové uváděli k panu kardinálovi návštěvy, pomáhali s jeho korespondencí, a podobně. Fungování arcibiskupského úřadu v totalitní době Co tvořilo kardinálův běžný den? Pan kardinál vstával brzy ráno. Poté se odebral do arcibiskupské kaple, kde odsloužil mši svatou. Následovala snídaně v malé jídelně, načež se odebral do své kanceláře. Do oběda přijímal návštěvy a pak šel na oběd, který mu vařila řeholní sestra Petronila. Po něm byl na řadě krátký odpočinek a až do večera se znovu věnoval práci. Mezitím samozřejmě bral do ruky breviář, což je soubor žalmů, biblických čtení a modliteb, z něhož se všichni duchovní modlí několikrát denně. Bylo zajímavé, že se ho nemodlil česky, ale italsky, aby nevyšel ze cviku v italském jazyku. Jak fungovalo Arcibiskupství pražské v době totality? Pan kardinál pracoval především ve své kanceláři. Na arcibiskupskou konzistoř, tedy takovou tu výkonnou část biskupství, přicházel zřídka. Když bylo potřeba, chodil za ním z konzistoře třeba generální vikář nebo kancléř. Když se ale slavil něčí svátek, tak pan kardinál vždy přišel osobně popřát, chvíli setrval, ale pak šel znovu pracovat. Byl stále v plné práci. Ačkoli byla arcidiecéze tehdy rozlohou podstatně větší, než je dnes, tak nás na úřadě pracovalo jenom pár – snad do deseti lidí. Samozřejmě bez řidičů, uklízečky a vrátného.

Profil František Tomášek František Tomášek se narodil 30. června 1899 ve Studénce. Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci vstoupil do kněžského semináře. 5. července 1922 jej olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan vysvětil na kněze. Následně působil v několika farnostech a vyučoval náboženství. Dne 14. října 1949 jej olomoucký arcibiskup Josef Matocha tajně vysvětil na biskupa. V červenci 1951 byl zatčen a poslán na nucené práce. Propuštěn byl o tři roky později. V březnu 1965 byl jmenován apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. Arcibiskupem pražským se stal kvůli nevoli komunistického režimu až v roce 1977. Papež Pavel VI. jej v té době také jmenoval kardinálem. Po pádu komunistického režimu ho ve funkci pražského arcibiskupa nahradil Miloslav Vlk. Zemřel 4. srpna 1992 ve věku 93 let.

Neúnavný bojovník za svobodu církve Co prožíval pan kardinál při svém souboji s komunistickými představiteli? Samozřejmě jsem neznal jeho vnitřní pocity, ale vím, že to neměl lehké. Mnohá jednání s představiteli státu pro něj byla jistým utrpením. A nejenom s nimi. Život mu komplikovali také mnozí – ale ne všichni – představitelé komunisty podporovaného sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Někdy se tak panu kardinálovi nepodařilo prosadit svůj názor a své požadavky. Mohlo se to mnohdy jevit jako pověstný boj s větrnými mlýny, ale on to takto nebral. Pro něj bylo zásadní trvat na náboženské svobodě a uhájit nevměšování se státní moci do života církve. To samozřejmě naráželo na odpor představitelů komunistické moci. Je nasnadě, že i on mnohdy musel udělat nějaký ústupek, aby věci mohly fungovat.

