Hledání viníka požáru bude komplikované. Malinový důl je oblíbeným místem pro popíjení

„Určitý typ turistů přijde do Hřenska, opije se a zhruba tak doleze do perimetru Malinového dolu,“ říká Sojka. Policie se zatím kvůli hasícím pracím nemůže dostat na místo, kde pravděpodobně požár vznikl.

O požáru na okraji Malinového dolu věděl mezi prvními strážce parku Václav Sojka, který pomáhal hledat přesné místo. „Hořící listí, které požár vyvedl do výšky, ho přeneslo do soutěsek a pak i dál,“ popisuje Sojka. Malinový důl je skrytá rokle v prudkém kopci kousek nad Hřenskem nedaleko od domů a parkoviště. Zbytků po ohních tam bylo vždycky dost.

Objevily se i fotky, které ukazují černé táboření z posledních dvou dnů. Požár lidi neodradil. Přespávali na dohled od míst, kde hoří. „Dokonce si tam rozdělávali oheň. Hlídá se to samozřejmě špatně, protože je to tady samá rokle,“ popisuje strážce parku Filip Molčan. Na 320 kilometrech čtverečních působí pět profesionálních strážců.

Při úmyslu hrozí výjimečný trest

I kdyby se prokázalo, že požár někdo způsobil neúmyslně, může takového člověka soud poslat do vězení. Trest se bude pohybovat od půl roku do deseti let. Záleží hlavně na tom, jaké škody oheň napáchá. Velký rozsah škod, a tedy vyšší trestní sazba jsou stanovené částkou deset milionů korun.

Soud může udělit i peněžitý trest. Až na dva roky může jít do vězení i ten, kdo z nedbalosti hašení byť jen zkomplikuje. To by se mohlo týkat třeba i člověka, který nad hořícím lesem v Českém Švýcarsku létal s dronem v době, kdy požár hasí i vrtulníky. Policie už tento případ vyšetřuje. Pokud by někdo požár založil úmyslně, může si od soudu odnést i výjimečný trest. V nejhorším případě, kdy zemřou lidé, doživotí.

Správa národního parku může udělit pokutu už za rozdělání ohně. Na místě do deseti tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun. Lesní zákon navíc pod hrozbou pokuty zakazuje zapálit si i cigaretu.

Na německé straně v Saském Švýcarsku už kvůli ohni zakázali vstup do lesa. I tady hrozí za porušení pokuty - až dva a půl tisíce eur, tedy asi 61 tisíc korun. Ve zvlášť závažných případech to může být až čtyřnásobek. Pro srovnání, pokud by podobný zákaz platil v Česku, správa lesů může udělit pokutu pět tisíc korun.