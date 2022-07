ON-LINE: V noci v národním parku bojovalo s ohněm na 400 hasičů, udrželi plameny dál od domů

Právě na posledním jmenovaném místě hasiči zřídili velkou čerpací stanici pro vrtulníky. Těch by mělo ráno vzlétnout celkem osm. Do hašení požáru se ve čtvrtek zapojí také čtyři letadla včetně dvou speciálních strojů, které ve středu dorazily z Itálie.

Další evakuace zatím v plánu nejsou a to i díky tomu, že už druhou noc v oblasti panuje téměř bezvětří a oheň se tak nešíří do dalších míst. Pokud by vítr zesílil, museli by před ním hasiči pravděpodobně začít ustupovat.