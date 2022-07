Svět nemá tolik zbraní na to, aby zítra ukončil válku na Ukrajině, řekl poradce premiéra Pojar

Minulý týden se Pojar na Ukrajině setkal s několika ministry, pracovníky kanceláře prezidenta i premiéra. Pomoc směřující ze Západu do napadené země by podle něj „vždycky mohla být větší“. „Nikdy se asi nedá hovořit o tom, že bude úplně dostatečná. Ruská armáda je obrovská, Rusko je obrovská země, nebere na nic ohledy, posílá do boje desetitisíce vojáků a obrovské množství techniky. Fronta je dlouhá stovky kilometrů,“ vylíčil.

Kdyby Ukrajina podporu ze Západu nedostávala, byla by podle něj v mnohem horší pozici. Poměr sil však není zcela nevyvážený, ruským silám se daří postupovat pouze o pár kilometrů za den, připomněl. „Bylo by ale samozřejmě lepší, kdyby (Rusko) nepostupovalo vůbec a přestalo s válčením,“ uvedl Pojar.

Spolupráce napříč Západem podle něj funguje. „Je to naprosto všechno koordinováno s ukrajinským ministerstvem obrany a ukrajinskou armádou,“ řekl. „Máme informace, co tam potřebují, co jim můžeme dát či zprostředkovat. Máme informace o tom, co tady nakupují, získávají, za co tady platí. A my jim to posíláme,“ uvedl poradce premiéra s tím, že tyto informace mezi sebou spojenci sdílejí.