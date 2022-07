Vláda bude muset ještě s hejtmany dořešit zajištění povinné výuky pro děti z Ukrajiny a přetížení hlavního města

Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů přihlásilo asi čtyřicet tisíc dětí z Ukrajiny. Je to o třicet tisíc méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Část dětí se zřejmě s rodiči už do vlasti vrátila, část to plánuje. Co se týče přesunu uprchlíků z hlavního města, podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) jednání hejtmanů s vládou posun nepřinesla.