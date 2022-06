Zesnulí členové skupiny bratří Mašínů získali osvědčení účastníků protikomunistického odboje

Ctirad (1930–2011) a Josef Mašínovi (narozen 1932) se po únoru 1948 pokoušeli o sabotáže, později plánovali odchod z Československa, což původně považovali za dočasný exil. Plán byl však prozrazen a Ctirad strávil 22 měsíců v uranových dolech. Na počátku 50. let se s bratrem Josefem a dalšími lidmi snažili pokračovat v sabotážích. V září 1951 se vloupali do policejních stanic, aby získali zbraně, zastřelili při tom dva příslušníky SNB. V srpnu 1952 přepadli auto s výplatami, při potyčce zemřel ozbrojený pokladník.

V roce 1953 se skupina rozhodla přejít přes Východní Německo do Západního Berlína. Při tom zemřeli tři východoněmečtí policisté. Dva členy skupiny Zbyňka Janatu a Václava Švédu Němci zajali a později vydali do Československa, kde byli popaveni.

Bratři Mašínové a Milan Paumer se dostali na Západ. Mašínové vstoupili do americké armády. Ctirad Mašín s Paumerem později podnikali ve Spojených státech, Josef Mašín podnikal v Německu, nyní žije v Kalifornii.

Mašínové vždy považovali své jednání za správné a oprávněné. Odkazovali i na vlastenecké postoje svého otce – hrdiny protinacistického odboje. „Viděli jsme to svinstvo kolem sebe a chtěli jsme proti tomu něco dělat. Všechny naše akce byly oprávněné, nikdy jsem o tom nepochyboval,“ řekl ke svým činům Ctirad Mašín. Josef Mašín zdůrazňoval, že všichni lidé, kteří byli při akcích skupiny zabiti, byli ozbrojeni. „Nezáleží mi na tom, jak mě v Čechách vnímají. Nic se mnou nedělá, jestli mě někdo nazývá hrdinou nebo vrahem,“ prohlásil.

V Československu zůstal strýc bratrů Mašínových Ctibor Novák a také jejich matka Zdena Mašínová. Nováka komunisté popravili spolu s Janatou a Švédou. Zdenu Mašínovou poslali do vězení, kde v roce 1956 zemřela. V roce 1991 byla rehabilitována, v roce 1998 obdržela in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Už v roce 2019 jí ministerstvo obrany udělilo osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. Rehabilitace se po revoluci dočkal také Ctibor Novák.

Sestra Josefa a Ctirada, Zdena Mašínová mladší, se několik let soudila o chátrající rodinný statek v Lošanech na Kolínsku. Teprve v březnu 2017 po předchozím zásahu Ústavního soudu Okresní soud v Kolíně potvrdil, že Josef Mašín byl v době svého úmrtí v roce 1942 majitelem statku. Jeho dcera Zdena tedy mohla požádat o dědické řízení, ve kterém by od státu její rodina získala statek i s pozemky. Státní pozemkový úřad, který ve sporu zastupoval stát, se proti rozsudku neodvolal. Mašínová a její bratr Josef se tedy majiteli statku v Lošanech stali v listopadu 2017. Nyní v něm vzniká Památník tří odbojů, který by se měl otevřít letos v létě.