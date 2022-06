Loni se kvůli covidu více vyhrožovalo, uvádí výroční zpráva NCOZ. Rostl také počet trestných činů v kyberprostoru

S hackingem souvisí i nárůst takzvaných útoků ransomware – škodlivého programu, který zasahuje do počítačového systému a šifruje v něm zapsaná data. Pachatel pak požaduje po oběti výkupné za obnovení přístupu do systému a k zašifrovaným datům.

NCOZ upozornila na ruskojazyčné gangy

Při rekapitulaci loňského roku zmínil Mazánek zveřejnění informací k výbuchům muničních skladů ve Vrběticích. „Nebojím se říci, že se jednalo o akt státního terorismu spáchaného na našem území,“ uvedl. Z explozí jsou podezřelí příslušníci ruské vojenské zpravodajské služby GRU.

Přetrvávajícím vysokým rizikem pro vnitřní bezpečnost Česka je podle NCOZ vliv ruskojazyčných kriminálních organizací, které do Česka směřují zisky z trestné činnosti.

„Také v roce 2021 byly zaznamenány aktivity směřující k investování a legalizaci kriminálních zisků původem z prostoru bývalého SSSR na území České republiky,“ napsala NCOZ. „V těchto případech zajišťují ruskojazyčné kriminální struktury s těžištěm činnosti v Česku především vazby mezi významné představitele společenské, podnikatelské i politické sféry v tuzemsku s cílem získat neoprávněné konkurenční výhody pro investice těchto kriminálních zisků,“ dodala centrála.

Šéf centrály Mazánek označil v rozhovoru pro server Aktuálně.cz „umisťování toxického kapitálu z postsovětského prostoru a především z Ruska“ za velký problém. „Posílají se sem peníze pod krytím, že slouží k vypořádání nějaké transakce. Typicky se ukládají do nemovitostí nebo do podílů obchodních společností,“ vysvětlil.

„A pokud máte na území daného státu takto významný majetek, tak tam začnete také společensky žít. Pořádáte společenské akce, kde můžete někoho oslovit s nabídkou sponzoringu. Tady už začíná stykové pole. Pokud je někdo veřejně činný, měl by být opatrný na to, s kým se setkává, co mu slibuje a jaké informace ze své pozice ve veřejné nebo státní správě s ním sdílí,“ dodal.