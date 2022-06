Jednou z příčin bytové krize je složité stavební řízení, shodly se Freitas Lopesová a Dostálová

Freitas Lopesová reaguje s tím, že stavební zákon by v navržené podobě způsobil chaos. „Pokud by vláda přijala stavební zákon v té podobě, jak byl schválen minulou sněmovnou a neodložila účinnost, tak bychom tady teď měli ještě větší zmatek, protože bychom rušili asi 600 malých stavebních úřadů. To není cesta z krize ven, pokud bychom v takové situaci začali přeskupovat celý systém.“

Podle Dostálové by se ale ze stavebních úřadů staly územní pracoviště jednoho stavebního úřadu. „Úředníci by konečně byli zastupitelní a investor by už nečekal, až na něj konečně dojde řada, protože by byli nuceni dodržovat lhůty. V zákoně jsme totiž měli vymahatelnost lhůt a všechny kroky, které dělá tato vláda, jsou opět proti tomu trendu,“ říká poslankyně.