Nájmy a ceny bytů rostou i v menších městech, meziročně až o třetinu

Liberec letos v městských bytech zvedl nájem poprvé po třech letech, a to zhruba o pětinu. Metr čtvereční nyní vyjde na šedesát korun. „Musíme se chovat jako řádní hospodáři. Když se zvyšuje tržní nájemné v místě, tak musí logicky stoupat i nájemné v městských bytech, aby to nezavánělo nějakou nezákonnou regulací,“ zdůvodňuje krok náměstek pro kulturu, školství a sociální věci v Liberci Ivan Langr (SLK).

Tržní nájmy nyní rostou i v dalších městech, například v jihočeské Bechyni s necelými pěti tisíci obyvateli. Ceny se tu meziročně zvedly o dvacet procent. V nejžádanějších bytech velikosti dva plus jedna vyjde nájem na devět tisíc bez poplatků. V případě prodeje takového bytu si nakupující musí připravit necelé tři miliony.

„Hypotéky se stávají nedostupnými, takže samozřejmě lidé nebudou mít na to, aby si kupovali vlastní bydlení, takže půjdou do nájmu. A na to reaguje trh a nájmy se zvedají,“ doplňuje realitní makléř z Bechyně Ivan Horňák.