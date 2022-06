Česko přešlo od úvah o dronech k plánům. Poslanci obhlédli nabídku v izraelských zbrojovkách

Dron představuje automatického bojovníka, kterému trasu a cíl určuje operátor u počítače. Na tyto stroje, vojenské i malé civilní, se už dlouho soustřeďuje Izrael. Do pár let chce například spustit jejich komerční provoz pro rozvážku zboží. „Celkově dvacet procent z provozu v segmentu doručování zboží v metropolitní oblasti Tel Avivu tvoří drony,“ informovala dopravní dispečerka v Tel Avivu Reut Borochová.

Na základně na Golanských výšinách ale sídlí flotila robustnějších bezpilotních strojů. Podobné operují nad Gazou. „Jeden váží asi dvanáct set kilogramů a může být nasazen například do zpravodajských, průzkumných a sledovacích misí,“ uvedl ředitel rozvoje zbrojní firmy Elbit Asaf Cohen.

Jako obhlídka ve zbraňovém supermarketu

Česko teď chce zvedat zbrojní výdaje. Nejde jen o vyšší armádní rozpočty, ale o zcela nové typy výzbroje. Právě drony v konfliktu na Ukrajině nebo předloni v Náhorním Karabachu ukázaly svou sílu. „Za velmi malých nákladů dokážou rozbít a zničit drahou vojenskou techniku. Jsem velmi rád, že Česká republika jde touto cestou a bude modernizovat svoji armádu,“ vyjádřil se místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Cesta české delegace by se tak dala označit za obhlídku budoucích zákazníků ve zbraňovém supermarketu. „Nevíme, kdo podá nejlepší nabídku, ať už technickou, cenovou, nebo co do zapojení domácího průmyslu. Důležité však je, že jsme já a moji kolegové seznámeni s tím, o co se jedná,“ řekl šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO).