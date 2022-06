Manželství i pro lidi stejného pohlaví nikoho neomezí, uvedli autoři novely občanského zákoníku

„Někdy i cesta je cíl. Naším cílem bude to, že budeme úspěšní. Proto odmítám spekulativní otázky, jestli za měsíc, za dva, za rok. Musíme to zkoušet pořád,“ řekl hlavní předkladatel návrhu Josef Bernard (STAN).

Podle místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové (Piráti) je důležité, že roste povědomí o nerovnosti stejnopohlavních párů vůči párům opačného pohlaví a i atmosféra ve sněmovně je výrazně věcnější. „Už je naprosto jasné, že tak, jako jsme v reálu společnost liberální a otevřená, tak časem to zreflektuje i politická scéna,“ uvedla Richterová. Netroufla si ale odhadnout, zda to bude v nynějším volebním období.

Bernard označil za chybu a nedostatek právního řádu, že manželství stejnopohlavních párů neumožňuje. „Když se nám podaří tento zákon schválit, poskytneme stovce tisíc lidí plnohodnotný život v manželství, tak jako to má většina lidí v naší republice. Nikoho tímto zákonem neomezíme, nikomu tímto zákonem neublížíme,“ zdůraznil.

Podpora předsedkyně sněmovny

Podobně se vyjádřila ve videovystoupení předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která je služebně ve Švýcarsku. „Jsem přesvědčena o tom, že to dlužíme našim spoluobčanům, kteří by se rádi oženili či vdali, ale nemohou,“ dodala.

Richterová míní, že manželství i pro lidi stejného pohlaví není věcí, která by měla dělit liberály a konzervativce. „Jde o otázku čistě etickou. Chceme rozšířit práva na ty, kteří je dosud nemají. Možnost vstoupit do manželství je přece vysoce konzervativní hodnota,“ řekla. Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová uvedla, že návrh zákona podporuje, protože každý člověk by měl mít možnost volby.

Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a ANO. Podpisy podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

„Návrh zákona je praktický“

Ústavní právník Aleš Gerloch v Událostech, komentářích sdělil, že by otázku mohlo posoudit referendum, jde ale spíše o úvahu, protože současná legislativní situace něco takového neumožňuje. Analytik Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Petr Agha právě s odkazem na politickou shodu napříč stranami uvedl, že by něco takového nebylo potřebné, odkázal také na průzkumy, podle nichž se podpora manželství pro gaye a lesby pohybuje u 65 procent. Návrh zákona je podle něj praktický.

„Řada občanů si myslí, že registrované partnerství představuje rámec, ve kterém lidé mohou vyřizovat běžné věci, to není pravda. Registrované partnerství nezakládá příbuzenský vztah k rodině partnera, partner nemá právo na vdovský nebo vdovecký důchod, nevzniká společné jmění manželů, je problematická úprava vztahu a povinností k biologickým dětem partnera v registrovaném partnerství,“ sdělil.

Gerloch souhlasil s tím, že registrované partnerství není identické s manželstvím. „Je zřejmé, že zákonodárce nechtěl, aby to bylo obdobné a aby ta práva byla shodná. Je možné provést novelu a přiblížit reálně práva a povinnosti, aniž by se mluvilo o manželství. Myslím, že je to jeden z názorů, který je nosný a který bude diskutován,“ uvedl.

Podle Aghy je ale právě jedním z předpokladů celospolečenské uznání manželství pro stejnopohlavní páry, které fakticky plní roli rodiny. To podle něj navíc etymologicky v latině nepochází ze slov „muž“ a „žena“, jako spíše v římském právu z latinské „domácnosti“. Zákony by podle něj měly reagovat na to, jak se společnost vyvíjí.